UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Barcelona - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla bekliyor. maç öncesi Galatasaray çeyrek finale çıktı mı ve GS çeyrek finale çıkması için kaç kere yenmesi lazım soruları merak ediliyor. Galatasaray çeyrek finale çıktı mı sorusu gündeme geliyor. GS çeyrek finale çıkması için kaç kere yenmesi lazım merak ediliyor. Galatasaray çeyrek finale çıktı mı? GS çeyrek finale çıkması için kaç kere yenmesi lazım? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY ÇEYREK FİNALE ÇIKTI MI?

Deplasman kuralı kalktığı için Galatasaray bugünkü maçta gol atamasa da az gol yemesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl maçlar koronavirüsten dolayı tek maç üzerineydi rövanş yoktu. Bu yıl ise rövanşlı olacak. Galatasaray çeyrek finale çıkması için bugün beraberlik veya en az 1 gollü mağlubiyet alırsa rövanşta İstanbul'da turu geçebilir. Henüz ilk maç tamamlanmadığı için GS'nin kaç kaç yenmesi gerekiyor belli olmadı. Maç sonuçlandığında güncelleyeceğiz.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALE ÇIKMASI İÇİN KAÇ KERE YENMESİ LAZIM?

UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Barcelona - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla bekliyor. maç öncesi Galatasaray çeyrek finale çıktı mı ve GS çeyrek finale çıkması için kaç kere yenmesi lazım soruları merak ediliyor. Galatasaray çeyrek finale çıkması için bugün beraberlik veya en az 1 gollü mağlubiyet alırsa rövanşta İstanbul'da turu geçebilir. Henüz ilk maç tamamlanmadığı için GS'nin kaç kaç yenmesi gerekiyor belli olmadı.

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