Galatasaray Cagliari maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Cagliari kadrosu

Galatasaray Cagliari maç kadrosu 11'ler! Galatasaray Cagliari maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Cagliari maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Cagliari ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Cagliari muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde!

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇ KADROSU 11'LERİ

Galatasaray'ın Cagliari 11'i belli oldu:

Günay, Sanchez, Eren, Kaan, Frankowski, Jakobs, Sallai, Berkan, Barış, Lemina, Ahmed

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında yarın Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.