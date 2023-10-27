Trendyol Süper Lig maçında Galatasaray-Ç.Rizespor maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Ç.Rizespor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Galatasaray-Ç.Rizespor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Ç.Rizespor hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Ç.Rizespor hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Ç.Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray-Ç.Rizespor maçı şifresiz mi ve Galatasaray-Ç.Rizespor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Galatasaray-Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Ç.Rizesporhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

28-10-2023 Ç.RİZESPOR VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Ç.Rizespor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Ç.RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Ç.Rizespor-Galatasaray Maçı, 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Ç.RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor-Galatasaray Maçı, saat 19:00 başlayacak.

Ç.RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.