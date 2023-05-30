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Galatasaray bugün yenerse kesin şampiyon mu? 30 Mayıs Salı 2023 Galatasaray Ankaragücü maçını kazanırsa şampiyonluğu kesinleşiyor mu?

Galatasaray bugün yenerse kesin şampiyon mu? 30 Mayıs Salı 2023 Galatasaray Ankaragücü maçını kazanırsa şampiyonluğu kesinleşiyor mu?

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Heyecanla beklenen Ankaragücü - Galatasaray maçının başlamasına dakikalar kaldı. Maç başlamadan önce futbol severler Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimallerini hesaplıyor. Peki, Galatasaray bugün yenerse kesin şampiyon mu? 30 Mayıs Salı 2023 Galatasaray Ankaragücü maçını kazanırsa şampiyonluğu kesinleşiyor mu? İşte detaylar...

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2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. Galatasaray bugün yenerse kesin şampiyon mu? 30 Mayıs Salı 2023 Galatasaray Ankaragücü maçını kazanırsa şampiyonluğu kesinleşiyor mu? Ayrıntılar sizlerle...

Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı 2023 yani bugün saat 20:00 'da başlayacak. Maç Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Maç, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray şuanda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Eğer Galatasaray bugünkü maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Çünkü puan farkı son maçta 5 olacak. Yani Fenerbahçe son maçta Galatasaray'ı yense bile GS 2 puan farkla ligi 1. tamamlamış olacak. Haberler.com editörleri olarak Galatasaray'a başarılar diliyoruz...

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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