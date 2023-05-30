Heyecanla beklenen Ankaragücü - Galatasaray maçının başlamasına dakikalar kaldı. Maç başlamadan önce futbol severler Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimallerini hesaplıyor. Peki, Galatasaray bugün berabere kalırsa ne olur, şampiyonluğu kesinleşir mi? 30 Mayıs 2023 Ankaragücü Galatasaray maçı berabere biterse kim şampiyon olur? İşte detaylar...

2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. Galatasaray bugün berabere kalırsa ne olur, şampiyonluğu kesinleşir mi? 30 Mayıs 2023 Ankaragücü Galatasaray maçı berabere biterse kim şampiyon olur? Ayrıntılar sizlerle...

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı 2023 yani bugün saat 20:00 'da başlayacak. Maç Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY BUGÜN BERABERE KALIRSA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDECEK Mİ?

Galatasaray şuanda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Eğer Galatasaray bugünkü maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer berabere kalırsa, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde olacak ve haliyle şampiyonluk son maça yani GS-FB derbisine kalacak. Kısacası eğer GS bugün berabere kalırsa şampiyonluğu garantilenmemiş olacak, şampiyonluk son maça kalacaktır. Ayrıca FB'nin Antalyaspor ile berabere kalması ve yenilmesi olasılığında GS yine şampiyon olacak.

Ek olarak eğer GS berabere kalırsa FB'nin maçı da önem taşıyor. Şöyle ki: