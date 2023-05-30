Heyecanla beklenen Ankaragücü - Galatasaray maçının başlamasına dakikalar kaldı. Maç başlamadan önce futbol severler Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimallerini hesaplıyor. Peki, Galatasaray bu akşam yenilirse ne olur, şampiyonluk gider mi? 30 Mayıs 2023 Galatasaray Ankaragücü maçını kaybederse şampiyon olamayacak mı? İşte detaylar...

2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. Galatasaray bu akşam yenilirse ne olur, şampiyonluk gider mi? 30 Mayıs 2023 Galatasaray Ankaragücü maçını kaybederse şampiyon olamayacak mı? Ayrıntılar sizlerle...

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı 2023 yani bugün saat 20:00 'da başlayacak. Maç Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY BUGÜN KAYBEDERSE ŞAMPİYONLUK GİDECEK Mİ?

Galatasaray şuanda en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Eğer Galatasaray bugünkü maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Çünkü puan farkı son maçta 5 olacak.

Buna ek olarak eğer bugün Galatasaray yenilirse farklı ihtimaller bulunuyor. Şöyle anlatalım: