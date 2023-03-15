Galatasaray borcu ne kadar 2023? Galatasaray borcu kaç TL?
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Sarı-kırmızılı kulübün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Peki Galatasaray borcu ne kadar? Galatasaray borcu kaç TL?
Galatasaray'daki Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda mali tablolalar açıklandı. Üç büyükler arasında ekonomik açıdan en iyi durumda olduğu konuşulan Galatasaray'da da zarar büyük çıktı Galatasaray'daki Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda mali tablolalar açıklandı. Üç büyükler arasında ekonomik açıdan en iyi durumda olduğu konuşulan Galatasaray'da da zarar büyük çıktı. Galatasaray borcu ne kadar? Galatasaray borcukaç TL?
GALATASARAY BORCU NE KADAR?
Levent Yaz, kulübün 2022 yılında 1 milyar 14 milyon lira zarar ettiğini ancak Mecidiyeköy projesi gelirinin etkisiyle zararın 311 milyon liraya gerilediğini dile getirdi. Denetleme kurulu üyesi Ömer Çirkin'in yaptığı sunumda ise sarı-kırmızılı kulübün toplam yükümlülüklerinin 5 milyar 818 milyon 247 bin lira olduğu belirtildi.