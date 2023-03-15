Galatasaray borcu ne kadar 2023? Galatasaray borcu kaç TL?

Galatasaray'daki Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda mali tablolalar açıklandı. Üç büyükler arasında ekonomik açıdan en iyi durumda olduğu konuşulan Galatasaray'da da zarar büyük çıktı Galatasaray'daki Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda mali tablolalar açıklandı. Üç büyükler arasında ekonomik açıdan en iyi durumda olduğu konuşulan Galatasaray'da da zarar büyük çıktı. Galatasaray borcu ne kadar? Galatasaray borcukaç TL?

GALATASARAY BORCU NE KADAR?