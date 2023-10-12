Galatasaray borcu ne kadar? 2023 Galatasaray toplam borcu kaç TL, kaç milyon euro?

4 büyüklerin borsaya açık şirketlerinde toplam borç miktarı 29,93 milyar lira oldu. En fazla borcu bulunan kulüp 9,59 milyar lira ile Galatasaray olurken, onu 8,63 milyar lira ile Fenerbahçe, 7,05 milyar lira ile Beşiktaş ve 4,66 milyar lira ile Trabzonspor takip etti. 2023 Galatasaray toplam borcu kaç TL, kaç milyon euro? Galatasaray borcu ne kadar?

Süper Lig ve Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç, 29,93 milyar liraya ulaştı. Peki, Galatasaray borcu ne kadar? 2023 Galatasaray toplam borcu kaç TL?

GALATASARAY BORCU NE KADAR?

Kulüplerin, KAP'a gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 9,59 milyar lira.

Galatasaray'ı ikinci sırada 8,63 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) takip ederken, Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde ise 7,05 milyar lira görünüyor. Trabzon spor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 4,66 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

KULÜP HAKKINDA

Galatasaray (futbol takımı), Galatasaray Spor Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden futbol takımıdır. Galatasaray Spor Kulübü'ne ait olan Galatasaray Sportif Anonim Şirketi, kulübün futbol takımının sahibidir. Galatasaray Spor Kulübü'nün 1997 yılında şirketleşme sürecine girmesinin ardından kurulmuştur. Hisselerinin %55.03'lük kısmı Galatasaray Spor Kulübü Derneğine aittir, %44.97'lik kısmı Borsa İstanbul'da halka açıktır. Türkiye futbol tarihinin en başarılı ve en çok taraftarı olan spor kulüplerinden birisidir.

1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından, öğrenci oldukları Galatasaray Lisesi'nde kurulan kulübün ilk spor dalıdır. Kuruluş gayesi Türk olmayan takımları yenmek olarak açıklanmıştır. Şu ana kadar 23 kez Süper Lig şampiyonu olmuş, 18 kez Türkiye Kupası ve 16 kez de Türkiye Süper Kupası kazanmış; 2000 yılında da UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı kazanmıştır. Galatasaray, ayrıca Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından yapılan "Dünyanın en iyi futbol kulüpleri" istatistik çalışmasında, 2000 Ağustos ayı en iyi takımı[8] 2001 Ocak ayında ise puan sıralamasında 1. sıraya yükselerek ayın lideri olmuştur. Galatasaray 1999-00 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. olarak bitirdikten sonra, katıldığı UEFA Kupası'nı yenilmeden kazanan tek takımdır. 1999-2000 yılında, UEFA Kupası finalinde İngiltere'nin Arsenal kulübünü penaltılarda 4-1 yenerek, bir Avrupa Kupası kazanan ilk ve tek Türk futbol kulübü olmuştur. Galatasaray aynı yıl; Süper Kupa'yı da Real Madrid'i 2-1 yenerek kazanmıştır.