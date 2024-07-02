Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak?
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa final maçının tarihi merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli maçın hangi tarihte gerçekleşeceğini sabırsızlıkla bekliyor. Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak?
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Süper Kupa finali, 2024-2025 sezonu başlamadan önce yapılacak. Taraftarlar, Süper Kupa final maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak?