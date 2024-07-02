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Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak?

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa final maçının tarihi merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli maçın hangi tarihte gerçekleşeceğini sabırsızlıkla bekliyor. Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Süper Kupa finali, 2024-2025 sezonu başlamadan önce yapılacak. Taraftarlar, Süper Kupa final maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak?

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

TFF tarafından Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak?

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Kupa maçının gerçekleşeceği stadyumun da TFF açıklaması ile netleşmesi bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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