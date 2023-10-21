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Galatasaray - Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru karar mı? GS- BJK derbi penaltı mı verildi, neden?

21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan derbi heyecanla bekleniyordu. Maçta verilen penaltı kararının ardından Galatasaray - Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru karar mı? GS- BJK derbi penaltı mı verildi, neden? soruları araştırıldı.