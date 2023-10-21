Galatasaray - Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru karar mı? GS- BJK derbi penaltı mı verildi, neden?
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21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan derbi heyecanla bekleniyordu. Maçta verilen penaltı kararının ardından Galatasaray - Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru karar mı? GS- BJK derbi penaltı mı verildi, neden? soruları araştırıldı.
Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanıyor. Arama motorlarında Galatasaray - Beşiktaş penaltı pozisyonu doğru karar mı? GS- BJK derbi penaltı mı verildi, neden? soruları aratılıyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmada 1-1'lik skor, Galatasaray'ın penaltı kazanmasının ardından değişti. Mücadele 2-1'lik skorla devam ediyor.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başladı.