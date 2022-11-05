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Galatasaray – Beşiktaş muhtemel 11'leri kimler? GS – BJK ilk 11'leri kimler?

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Galatasaray – Beşiktaş muhtemel 11'leri kimler? GS – BJK ilk 11'leri kimler?

Süper Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Beşiktaş derbi heyecanı yaşanacak. Maçın başlamasına kısa süre kala Galatasaray – Beşiktaş muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş muhtemel 11'leri kimler? GS – BJK ilk 11'leri kimler? Detayları haberimizde…

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Süper Toto Süper Lig'de üçüncü sıraya yükselmek için mücadele edecek Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş muhtemel 11'leri kimler? GS – BJK ilk 11'leri kimler? İşte detaylar…

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ

5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri bu şekilde;

Galatasaray : Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveia, Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, İcardi

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Weghorst

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GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların ekran başında izlemeyi heyecanla beklediği Galatasaray - Beşiktaş derbisi, beIN Sports ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

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