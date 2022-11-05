Galatasaray – Beşiktaş muhtemel 11'leri kimler? GS – BJK ilk 11'leri kimler?
Gündem Haberleri
Süper Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Beşiktaş derbi heyecanı yaşanacak. Maçın başlamasına kısa süre kala Galatasaray – Beşiktaş muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş muhtemel 11'leri kimler? GS – BJK ilk 11'leri kimler? Detayları haberimizde…
Süper Toto Süper Lig'de üçüncü sıraya yükselmek için mücadele edecek Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş muhtemel 11'leri kimler? GS – BJK ilk 11'leri kimler? İşte detaylar…
GALATASARAY – BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ
5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri bu şekilde;
Galatasaray : Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveia, Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, İcardi
Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Weghorst
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Taraftarların ekran başında izlemeyi heyecanla beklediği Galatasaray - Beşiktaş derbisi, beIN Sports ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.
Sizce Galatasaray - Beşiktaş derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) November 5, 2022