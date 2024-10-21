Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı? GS BJK kadroda kimler var?

Beşiktaş, kalecisi Mert Günok'un Konyaspor maçında omzundan sakatlandığını duyurdu. Mert, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon maçı ve Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı? GS BJK kadroda kimler var?

MERT SAKATLANDI

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" denildi.

Mert Günok'un Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli kalecinin ayrıca, Galatasaray derbisinde de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Öten yandan sakatlığı bulunan bir diğer kaleci Ersin Destanoğlu da Lyon maçında oynayamayacak. Söz konusu karşılaşmada genç eldiven Göktuğ Baytekin'in kaleyi koruması bekleniyor.

Mert Günok, bu sezon Beşiktaş kalecisi 12 maçta korudu. Bu karşılaşmalarda kalesinde 13 gol gören 35 yaşındaki file bekçisi, 5 müsabakada ise kalesinde gole izin vermedi.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LERİ AÇIKLANDI MI?

Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri UEFA Avrupa Ligi maçları sonrası ortaya çıkacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray- Beşiktaş karşılaşması 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Beşiktaş maçı Pazartesi akşamı saat 19.00'da oynanacak.