Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanla beklenen kritik maç için gün sayıyor. NEF Stadyumun'da oynanacak olan derbi için heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken futbolseverler Galatasaray- Beşiktaş muhtemel 11'ler belli mi? sorunu merak ediyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş muhtemel 11'ler belli mi? GS-BJK ilk 11'ler! GS-BJK derbi kadrosu!

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı hangi gün?

Galatasaray- Beşiktaş muhtemel 11'ler belli mi? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken futbolseverler Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? sorunu merak ediyor. NEF Stadyumu'nda oynanacak olan derbi için heyecan doruktayken merak edilenler arasında Galatasaray- Beşiktaş muhtemel 11'ler belli mi? GS-BJK ilk 11'ler! GS-BJK derbi kadrosu! soruları yer alıyor. İşte Galatasaray- Beşiktaş maçı hakkında merak edilenler..

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER BELLİ Mİ?

5 Kasım günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'i şöyle;

Galatasaray : Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Nelsson, Emre Taşdemir, Torreira, Oliviera, Rashica, Kerem Aktürkoğlu,Mertens, İcardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi 5 Kasım tarihinde saat 20:00'da oynanacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla beklediğiGalatasaray- Beşiktaş derbisi Bein Sports ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

SACHA BOEY BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

11. haftada Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşmasında Sacha Boey, Daniel Candeias'a yaptığı hareket sonucunda direkt olarak kırmızı kart görmüştü. Kurallar gereği direkt doğrudan kırmızı kart görüldüğünde 2 maç ceza alınıyor. Pozisyon nedeniyle PFDK'ya sevk edilmedi ve Sacha Boey'e 1 maç ceza verildi. Karagümrük maçında forma giyemeyecek olan Boey, Beşiktaş derbisinde forma giyecek.