Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maç öncesinde deplasman tribünü yasağı kalktı. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi kim? GS - BJK derbisini kim yönetecek? soruları yer aldı.

Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi kim? GS - BJK derbisini kim yönetecek?

Süper Lig'in 9'uncu haftasında cumartesi günü Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maçını kimin yöneteceği merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi kim? GS - BJK derbisini kim yönetecek?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev alacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon Seyrantepe'de oynanan ve Meler'in yönettiği müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

Halil Umut Meler, daha önce 3 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 3 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3, siyah-beyazlılar 2 ve Fenerbahçe de 1 kez galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere tamamlandı.

Galatasaray-Beşiktaş

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINDA DEPLASMAN YASAĞI YOK MU?

Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, deplasman tribününde yerini alabilecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçının biletleri satışa sunuldu. Biletler, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

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