Galatasaray - Beşiktaş maçında deplasman yasağı var mı, yok mu? GS - BJK derbisinde deplasman yasak olacak mı?
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Galatasaray - Beşiktaş maçında deplasman yasağı yok mu? GS - BJK derbisinde deplasman yasak olacak mı? soruları yer aldı.
Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçında deplasman yasağı yok mu? GS - BJK derbisinde deplasman yasak olacak mı?
Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, deplasman tribününde yerini alabilecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Karşılaşmanın biletleri henüz satışa çıkmadı. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan maçın biletlerinin maçtan 1-2 gün önce satışa çıkması bekleniyor.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.
Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.
İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 21 gole Kartal, 10 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbileri şöyle:
26.02.2012
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
06.05.2012
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
27.01.2013
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
22.02.2014
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
24.05.2015
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
08.05.2016
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
27.02.2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
29.04.2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
05.05.2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
15.03.2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
08.05.2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
05.11.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 -