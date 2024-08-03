Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray Beşiktaş maçı şifresiz mi ve Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray Beşiktaş arasındaki maç, ATV kanalından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray Beşiktaş maçı, 3 Ağustos Cumartesigünü oynanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Beşiktaş maçı, saat 20:45'te başlayacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş, karşı karşıya geleceği maç,İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.