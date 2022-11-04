Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı ne zaman?

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanla beklenen kritik maç için gün sayıyor. NEF Stadyumun'da oynanacak olan derbi için heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken futbolseverler Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? sorunu merak ediyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı ne zaman?