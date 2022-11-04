Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı ne zaman?
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Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanla beklenen kritik maç için gün sayıyor. NEF Stadyumun'da oynanacak olan derbi için heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken futbolseverler Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? sorunu merak ediyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı ne zaman?
Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken futbolseverler Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? sorunu merak ediyor. NEF Stadyumu'nda oynanacak olan derbi için heyecan doruktayken merak edilenler arasında Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı ne zaman? soruları yer alıyor. İşte Galatasaray- Beşiktaş maçı hakkında merak edilenler..
Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi 5 Kasım tarihinde saat 20:00'da oynanacak.
Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray- Beşiktaş derbisi Bein Sports ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.
5 Kasım günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'i şöyle;
Galatasaray : Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Nelsson, Emre Taşdemir, Torreira, Oliviera, Rashica, Kerem Aktürkoğlu,Mertens, İcardi
Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst