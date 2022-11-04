Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı ne zaman?

Gündem Haberleri

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı ne zaman?

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler heyecanla beklenen kritik maç için gün sayıyor. NEF Stadyumun'da oynanacak olan derbi için heyecan dorukta. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken futbolseverler Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? sorunu merak ediyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı ne zaman?

Marcao'nun dünyası başına yıkıldı! Uzun süre formasına hasret kalacakMarcao'nun dünyası başına yıkıldı! Uzun süre formasına hasret kalacak
Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı hangi gün?Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı hangi gün?

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu arama motorlarında aratılıyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken futbolseverler Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? sorunu merak ediyor. NEF Stadyumu'nda oynanacak olan derbi için heyecan doruktayken merak edilenler arasında Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı ne zaman? soruları yer alıyor. İşte Galatasaray- Beşiktaş maçı hakkında merak edilenler..

Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi 5 Kasım tarihinde saat 20:00'da oynanacak.

Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray- Beşiktaş derbisi Bein Sports ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

5 Kasım günü oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'i şöyle;

Galatasaray : Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim, Nelsson, Emre Taşdemir, Torreira, Oliviera, Rashica, Kerem Aktürkoğlu,Mertens, İcardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Galatasaray Ne zaman Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title