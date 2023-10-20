GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? GS- BJK maçı saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu büyük mücadele, Bein Sports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak. Maç, 21 Ekim Cumartesi günü İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda gerçekleşecek. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray- Beşiktaş maçı şifresiz mi ve Galatasaray- Beşiktaş maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş Maçı, saat 19:00 başlayacak.
Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.