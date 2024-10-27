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Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ Mİ?
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Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan heyecan dolu derbi maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı da taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Şifresiz mi, detaylar haberimizde!

Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan büyük derbi mücadelesinin tarih ve saati futbolseverlerin ilgi odağı oldu. Taraftarlar, maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek için heyecanla bekliyor. Ayrıca maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte detaylar!

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak.

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ Mİ?

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş derbisi saat kaçta, hangi kanalda? ŞİFRESİZ Mİ?

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, ligde 14. sezonunu geçirirken, son iki maçta rakiplerine gol şansı tanımadı. Beşiktaş cephesinde ise kalede kimin yer alacağı maç saatinde netleşecek; Mert Günok'un sahada olmaması durumunda, Ersin Destanoğlu bu sezon ligde ilk kez kaleye geçecek. Bu sezon Beşiktaş'ın tüm lig maçlarında kaleyi koruyan Mert Günok, 8 maçta toplam 5 gol yerken, 4 karşılaşmada ise rakiplerine gol fırsatı vermedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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