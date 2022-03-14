Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Mart Pazartesi Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi? Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 14 Mart Galatasaray - Beşiktaş maçı hakkında bilgiler!

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 20:00 'da başladı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Galatasaray - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Galatasaray 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

22. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed

Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed 32. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed

Beşiktaş'ın golleri:

85. dakika : Rıdvan Yılmaz/ asist Rachid Ghezzal

Maçta şuanda 2-1 GS üstünlüğü var.

İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 2 - 0 BEŞİKTAŞ