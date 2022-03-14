Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Mart Pazartesi Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? - Haberler

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Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Mart Pazartesi Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

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Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Mart Pazartesi Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

2021-2022 Süper Lig 29. haftanın maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Galatasaray - Beşiktaş arasında oynanıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Galatasaray - Beşiktaş kaç kaç? Galatasaray - Beşiktaş golleri kim attı?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni haftanın başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Galatasaray - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi? Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 14 Mart Galatasaray - Beşiktaş maçı hakkında bilgiler!

Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 20:00 'da başladı.

Galatasaray - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçta Galatasaray 2-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

  • 22. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed
  • 32. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed

Beşiktaş'ın golleri:

  • 85. dakika : Rıdvan Yılmaz/ asist Rachid Ghezzal

Maçta şuanda 2-1 GS üstünlüğü var.

İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 2 - 0 BEŞİKTAŞ

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 2- 1 BEŞİKTAŞ

Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 14 Mart Pazartesi Süper Lig Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

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Galatasaray, Beşiktaş, Gündem, Spor, Haberler

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