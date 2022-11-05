Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan en önemlilerinden bir tanesi olan Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi statta oynanıyor? Sorusu, derbiyi heyecanla beklemekte olan birçok kişinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi statta oynanıyor? GS – BJK maçı hangi statta oynanacak?

Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi statta oynanıyor? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. 5 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı stat birçok futbolseverin merak konusu haline geldi. internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek olan karşılaşmanın nerede oynanacağı araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi statta oynanıyor? GS – BJK maçı hangi statta oynanacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Heyecanla beklenen Galatasaray - Beşiktaş maçı 5 Kasım Pazar günü İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'da canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak saat 20:00'da canlı yayınlanacak ve Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.