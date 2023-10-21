Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçın nerede oynanacağı merak konusu olması nedeniyle Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi stadyumda oynanacak? Merak edildi. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi stadyumda oynanacak? Galatasaray - Beşiktaş derbisi nerede, hangi statta oynanacak?

Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi stadyumda oynanacak? Galatasaray - Beşiktaş derbisi nerede, hangi statta oynanacak?

Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi stadyumda oynanacak? Sorusu, tarihin gelmesi ile birçok kişi tarafından araştırılmakta. Spor tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray- Beşiktaş maçına dair araştırmalar sürüyor. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi stadyumda oynanacak? Galatasaray - Beşiktaş derbisi nerede, hangi statta oynanacak?+

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

DEPLASMAN YASAĞI OLMAYACAK

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı.

Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak dev karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribündeki yerlerini alacaklar. Yaklaşık 4 yıl sonra deplasman seyircisi yasağı kalkmış oldu.