Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi kim? Galatasaray Beşiktaş müsabakası ne zaman?

Sezonun en kritik müsabakalarından biri bu hafta sonu Nef stadyumunda oynanacak. Galatasaray Beşiktaş müsabakası olacak. Şampiyonluğun iki favorisi Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki müsabakayı hakemini futbolseverler merak ediyor. Peki, kritik Galatasaray -Beşiktaş müsabakasını kim yönetecek? Derbinin hakemi beli oldu mu? İşte derbi'e ait tüm detaylar...

Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? GS- BJK maçı biletleri satışta mı?

Hafta sonunda oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemiyle ilgili isimler konuşulmaya başlandı. Favori aday Halil Umut Meler, sürpriz aday ise Atilla Karaoğlan olarak öne çıktı. İlk 12 hafta sonunda en fazla düdük çalan isimler Arda Kardeşler ile Volkan Bayarslan'ın da derbide düdük çalma ihtimallerinden bahsediliyor.

İKİ TAKIM MÜSABAKANIN OLASI HAKEMLERİNE NEDEN TEPKİLİ?

Beşiktaş son olarak Kasımpaşa ve Başakşehir maçlarından sonra Meler'e tepki gösterdi. Galatasaray geçen sezon oynanan Fenerbahçe derbisinden sonra Meler'i hedefe koydu.

Geçen sezonki derbiyi yöneten Karaoğlan'a maçtan sonra Beşiktaş'tan büyük tepki vardı. Okan Buruk ise Karaoğlan'a Antalyaspor maçından sonra ateş püskürdü.

Beşiktaş geçen sezon Gaziantep maçındaki kararları yüzünden Kardeşleri eleştirdi. Buruk yine bu sezon. Kardeşler'e sert tepki verdi.

Geçen sezon Fenerbahçe derbisini yöneten Bayarslan'a Beşiktaş'tan tepki vardı. Terim de geçen sezon Bayarslan'a çok kızmıştı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş derbisi 5 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 19:00'da NEF stadyumunda oynanacak. Kritik karşılaşma beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ BELİ Mİ?

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Galatasaray Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa sunulmadı ve bilet fiyatları da açıklanmadı. Zorlu derbinin biletlerinin 2 Kasım Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor..