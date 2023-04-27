Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi merak edildi. Spor Toto Süper Lig'de 31.hafta geride bırakılırken 32. haftada Galatasaray - Beşiktaş maçı oynanacak. Merak edilenler arasında ise Galatasaray - Beşiktaş maçı hakeminin kim olduğu yer alıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? Galatasaray - Beşiktaş maçını kim yönetecek?

Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? sorusu gündemde yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken futbolseverler oynanan maçları sıkı sıkıya takip ederken beklenen maçlar arasında ise Galatasaray - Karagümrük maçı yer alıyor. 32. haftada oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi ise merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray - Beşiktaş maçı hakemi kim? Galatasaray - Beşiktaş maçını kim yönetecek? soruları aratılıyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek. Kamuoyunda Halil Umut Meler'in görevlendirileceği düşünülen derbiye yapılan bu atama futbolseverleri şaşırttı. Zirveyi yakından ilgilendiren Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde ise Zorbay Küçük düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı BeIN Sports ekranlarında yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri 26 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacak. Maçın biletleri www.passo.com.tr sitesinden satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edebilecek.

Galatasaray taraftarının alınmayacağı karşılaşma için misafir takım tribünü de siyah-beyazlılar için satılacak.