Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izle! 14 Mart GS-BJK maçı canlı izle! Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11!
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray bugün Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçın başlamasına dakikalar kala futbol severler, Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izle! Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim? araştırması yapıyor. Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izleme linki var mı? Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemleri kimler?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Galatasaray, 29. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek. maçı canlı izle! 14 Mart GS-BJK maçı canlı izle! Galatasaray - Beşiktaş maçı maçı canlı izle! maçı canlı izle! 14 Mart GS-BJK maçı canlı izle! Galatasaray - Beşiktaş maçı maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim? 14 Mart GS-BJK maçı canlı izle!
Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi bugün saat 20:00 'da başlayacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:00 'da başlayacak.
Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE!
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
- Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.
- Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.
- ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
- SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)
- CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)
- MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)
- ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
- AYHAN KABAKÇI(Temsilci)
- ADNAN KARAYEL(Temsilci)
- HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)
Perşembe günü Barcelona ile Avrupa maçına çıkan Aslan, kar yağışı sebebiyle İstanbul'a gelememişti. Galatasaray pazar günü İstanbul'a ulaşabilmişti.
Galatasaray'ın "Maç ertelensin" başvurusuna Beşiktaş sert şekilde karşı çıktı. Ezeli rakiplerden gelen peş peşe sert açıklamalar ortamı gerdi.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022