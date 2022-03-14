Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı izle! 14 Mart GS-BJK maçı canlı izle! Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Galatasaray, 29. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek. maçı canlı izle! 14 Mart GS-BJK maçı canlı izle! Galatasaray - Beşiktaş maçı maçı canlı izle! maçı canlı izle! 14 Mart GS-BJK maçı canlı izle! Galatasaray - Beşiktaş maçı maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim? 14 Mart GS-BJK maçı canlı izle!

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi bugün saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE!

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ İLK 11!

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.

Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed. Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

ASLAN YORGUN

Perşembe günü Barcelona ile Avrupa maçına çıkan Aslan, kar yağışı sebebiyle İstanbul'a gelememişti. Galatasaray pazar günü İstanbul'a ulaşabilmişti.

ERTELEME KAVGASI

Galatasaray'ın "Maç ertelensin" başvurusuna Beşiktaş sert şekilde karşı çıktı. Ezeli rakiplerden gelen peş peşe sert açıklamalar ortamı gerdi.

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