Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK maçı biletleri satışta mı?

Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken takımına destek olmak isteyen taraftarlar, NEF Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletlerini merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusu merak ediliyor. Heyecanla beklenen Galatasaray- Beşiktaş derbisinin biletlerinin satışa çıkması bekleniyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken takımına destek olmak isteyen taraftarlar, NEF Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletlerini merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? GS- BJK maçı biletleri satışta mı?

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray- Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı. 5 Kasım'da oynanacak maçın biletlerinin maçtan 1-2 gün öncesinde genel satışa çıkması bekleniyor.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi 5 Kasım tarihinde saat 20:00'da oynanacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların heyecanla beklediğiGalatasaray- Beşiktaş derbisi Bein Sports ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

SACHA BOEY BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

11. haftada Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşmasında Sacha Boey, Daniel Candeias'a yaptığı hareket sonucunda direkt olarak kırmızı kart görmüştü. Kurallar gereği direkt doğrudan kırmızı kart görüldüğünde 2 maç ceza alınıyor. Pozisyon nedeniyle PFDK'ya sevk edilmedi ve Sacha Boey'e 1 maç ceza verildi. Karagümrük maçında forma giyemeyecek olan Boey, Beşiktaş derbisinde forma giyecek.