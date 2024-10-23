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Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL

Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL
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Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan maçın biletleri merak konusu oldu. Taraftarlar, GS-BJK maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı biletleri, taraftarların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in 10. haftasında kritik bir derbi karşılaşması futbolseverleri bekliyor. Galatasaray-Beşiktaş derbi biletleri, bu heyecan dolu maçı stadyum atmosferinde izlemek isteyen futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı? Ne zaman satışa sunulacak? İşte detaylar...

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek. Galatasaray ve Beşiktaş derbisi de bu hafta oynanacak. Bu önemli mücadelenin biletleri henüz satışa çıkmadı.

Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL

Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS- BJK MAÇ BİLETİ SATIN AL

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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