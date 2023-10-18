Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-BJK derbi biletleri satışa çıktı mı?
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-BJK derbi biletleri satışa çıktı mı? soruları yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet. Teknik Direktör Şenol Güneş'in istifası ve Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin olağanüstü seçim kararı alması sonrası hareketli günler yaşayan siyah-beyazlılar, deplasmanda alınacak 3 puanla morallenmek istiyor. Taraftarların gündeminde ise Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-BJK derbi biletleri satışa çıktı mı? soruları yer alıyor.
Karşılaşmanın biletleri henüz satışa çıkmadı. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan maçın biletlerinin maçtan 1-2 gün önce satışa çıkması bekleniyor.
Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.
Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.