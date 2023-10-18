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Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-BJK derbi biletleri satışa çıktı mı?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Galatasaray - Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-BJK derbi biletleri satışa çıktı mı? soruları yer aldı.