Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne kadar?

Futbol sevenlerin heyecanla beklediği Galatasaray Beşiktaş derbisinin maçı biletleri 2 Kasım Çarşamba günü satışa çıktı. Galatasaray Beşiktaş derbi maçı biletleri, ligin 13'üncü Haftasında bu mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarların gündeminde yer alıyor. Galatasaray kulübü tarafından belirlenen sayıda biletin satışa çıkacağı karşılaşmada, kombine kart sahipleri öncelikli olacak. İşte, satışa çıkan Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgiler

Son Dakika! Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı! Galatasaray- Beşiktaş maçı bilet alma ekranı! GS- BJK maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Passo.com.tr ve stadyum gişelerinden satın alınabilecek biletler, hafta sonuna kadar satışta yer alacak.

Galatasaray Beşiktaş maç biletleri, ev sahibi ekibin belirlediği koltuk sayısı ile satışa çıkacak. 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, ekran başından da canlı izlenebilecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. 5 Kasım Cumatesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri 2 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'da satışta yer bulacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞMAÇ BİLET FİYATLARI NE?

Süper ligin 13.haftasında Galatasaray NEF stadyumunda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadeleyi stadyumdan takip etmek isteyen taraftalar karşılaşmanın bilet fiyatlarını sorgulamaya başladı. Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre derbinin bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 5.500 TL

2. Kategori: 5.250 TL

3.Kategori: 5.000 TL

4. Kategori: 4.750 TL

5.Kategori: 2.500 TL

6.Kategori: 1.700 TL

7.Kategori: 1.400 TL

8.Kategori: 1.200 TL

9. Kategori: 1.000 TL

10.Kategori: 800 TL

11.Kategori: 600 TL

12.Kategori: 280 TL

13.Kategori: 270 TL

14.Kategori: 250 TL