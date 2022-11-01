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Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL? GS- BJK maçı biletleri satışta mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

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Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL? GS- BJK maçı biletleri satışta mı? Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken takımına destek olmak isteyen taraftarlar, NEF Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletlerini merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL? Gs- BJK maçı biletleri satışta mı?

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Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL? sorusu merak ediliyor. Heyecanla beklenen Galatasaray- Beşiktaş derbisinin biletlerinin satışa çıkması bekleniyor. Şampiyonluk yarışında 3 puanı kazanmak isteyen iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken takımına destek olmak isteyen taraftarlar, NEF Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletlerini merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçı biletleri ne kadar, kaç TL? Gs- BJK maçı biletleri satışta mı?

Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı. 5 Kasım'da oynanacak olan derbinin biletlerinin 2 gün içerisinde genel satışa çıkması bekleniyor. GS- BJK maçı biletleri satışa çıktıktan sonra bilet fiyatlarını haberimize ekleyeceğiz.

Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi 5 Kasım tarihinde saat 20:00'da oynanacak.

Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray- Beşiktaş derbisi Bein Sports ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Saiss, Tayyip Talha, Umut Meraş, Josef, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, N'Koudou, Weghorst.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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