Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı mı, golü kim attı? GS - BJK maçı kaç kaç?
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21 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan derbi heyecanla bekleniyordu. Karşılaşmanın başlamasının ardından maçın detayları araştırıldı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı mı? GS - BJK maçı kaç kaç? Derbide golleri kim attı?
Galatasaray ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray- Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi başladı. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı başladı mı? GS - BJK maçı kaç kaç? Derbide golleri kim attı?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapıyor.
Karşılaşma devam ediyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide kozlarını paylaşıyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray önde. Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçiyor.
Maçın canlı anlatımı için tıklayınız.
19' Sağ kanattan içeriye çevrilen topta Kerem Aktürkoğlu topu önünde bulup kaleye vurdu. Top üstten auta gidiyor.
18' Galatasaray'da hızlı çıkmak isteyen Tete, Tayfur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Tayfur Bingöl sarı kart görüyor.
18' DİREK! Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Tayfur'un kafası direkten oyun alanına döndü.
17' Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Davinson Sanchez ve Daniel Amartey'e sarı kart gösterdi.
16' Angelino'nun müdahalesinde bu kez yerde kalan oyuncu Rashica oldu. Beşiktaş sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.
15' Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan uçarak kafayla vurdu. Mert Günok topa başarılı şekilde sahip oldu.
14' Hakem Halil Umut Meler, Tayfur'un Torreira'ya yaptığı harekete faul verdi.
10' Baktiyor Zaynutdinov'un sol kanattan içeriye çevirdiği top savunmadan kaleye yönelip üst direğe çarparak kornere gitti.
8' Hücumu hızlı başlatan Mert Günok, uzun pasında topu Aboubakar ile buluşturdu. İki Galatasaraylı Aboubakar'ı kapatınca Kamerunlu oyuncu topu kaptırdı.
7' KAÇTI! Rakibinden sıyrılan Angelino sol kanattan içeri girdi. Kaleciyle karşı karşı pozisyonda şutunu çeken Angelino, Mert'i geçemedi. Mert'ten seken top kaleye yöneldi. Beşiktaşlı oyuncular topu çizgiden çıkardı.
5' Sol kanatta Kerem'in içeriye çevirdiği top Icardi'nin gerisinde kaldı.
4' Galatasaray karşılaşmaya 100. yıla özel satışa çıkardığı çubuklu forma ile çıktı.
2' Beşiktaş'ta Rashica ceza sahasına girmek isterken Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı topu taca yolladı.
1' Dev derbide ilk düdük geldi.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başladı.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.
Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapıyor.