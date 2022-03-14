Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Mart Pazartesi Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? - Haberler

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Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Mart Pazartesi Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

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Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Mart Pazartesi Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Mart Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç bitti mi? 14 Mart Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 20:00 'da başladı.

Galatasaray - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 2-1 bitti. Galatasaray 3 puanın sahibi oldu.

Maçta Galatasaray 2-0 önde. Maç 2-1 GS'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

  • 22. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed
  • 32. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed

Beşiktaş'ın golleri:

  • 85. dakika : Rıdvan Yılmaz/ asist Rachid Ghezzal

Maçta şuanda 2-1 GS üstünlüğü var.

İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 2 - 0 BEŞİKTAŞ

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 2 - 1 BEŞİKTAŞ

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Mart Pazartesi Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

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