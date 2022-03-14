Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Mart Pazartesi Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Mart Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç bitti mi? 14 Mart Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 20:00 'da başladı.
Galatasaray - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 2-1 bitti. Galatasaray 3 puanın sahibi oldu.
Maçta Galatasaray 2-0 önde. Maç 2-1 GS'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Galatasaray'ın golleri:
- 22. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed
- 32. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed
Beşiktaş'ın golleri:
- 85. dakika : Rıdvan Yılmaz/ asist Rachid Ghezzal
Maçta şuanda 2-1 GS üstünlüğü var.
İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 2 - 0 BEŞİKTAŞ
MAÇ SONUCU : GALATASARAY 2 - 1 BEŞİKTAŞ
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)
CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)
ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
AYHAN KABAKÇI(Temsilci)
ADNAN KARAYEL(Temsilci)
HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)