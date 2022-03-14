Galatasaray - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 14 Mart Pazartesi Galatasaray - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

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GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi günü saat 20:00 'da başladı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Galatasaray - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 2-1 bitti. Galatasaray 3 puanın sahibi oldu.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Galatasaray 2-0 önde. Maç 2-1 GS'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Galatasaray'ın golleri:

22. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed

32. dakika : Muhammed Kerem Aktürkoglu/ asist Mostafa Mohamed

Beşiktaş'ın golleri:

85. dakika : Rıdvan Yılmaz/ asist Rachid Ghezzal

Maçta şuanda 2-1 GS üstünlüğü var.

İLK YARI SONUCU : GALATASARAY 2 - 0 BEŞİKTAŞ

MAÇ SONUCU : GALATASARAY 2 - 1 BEŞİKTAŞ

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ İLK 11!

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

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