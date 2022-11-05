Galatasaray - Beşiktaş kimler gol attı? GS - BJK kimler gol attı?

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş derbisinde her iki takımdan da golleri kimin attıkları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kimler gol attı? GS - BJK kimler gol attı? Golü kim attı Galatasaray? Golü kim attı Beşiktaş? Detayları haberimizde...