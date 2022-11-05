Galatasaray - Beşiktaş kimler gol attı? GS - BJK kimler gol attı?
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş derbisinde her iki takımdan da golleri kimin attıkları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kimler gol attı? GS - BJK kimler gol attı? Golü kim attı Galatasaray? Golü kim attı Beşiktaş? Detayları haberimizde...
Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde golleri kimin attığı "Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kimler gol atı?" şeklinde futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kimler gol attı? GS - BJK kimler gol attı? Golü kim attı Galatasaray? Golü kim attı Beşiktaş? İşte detaylar...
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ KİMLER GOL ATTI?
18' Mauro Icardi - Galatasaray
28' Cenk Tosun - Beşiktaş
59' Mauro Icardi - Galatasaray
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ DAKİKALAR
18' Mauro Icardi - GOOOLLL!!! (Galatasaray 1 - 0 Beşiktaş)
28' Cenk Tosun - GOOOLLLL!!! (Galatasaray 1 - 1 Beşiktaş)
40' Valentin Rosier çıktı Tayfur Bingöl girdi (Beşiktaş)
42' Dries Mertens - Sarı Kart (Galatasaray)
59' Mauro Icardi -GOOOLLL!!! (Galatasaray 2 - 1 Beşiktaş)
64' N'Koudou çıktı Muleka girdi (Beşiktaş)
64' Salih Uçan çıktı Redmond girdi (Beşiktaş)
64' Barış Yılmaz çıktı Kerem Aktürkoğlu girdi (Galatasaray)
70' Umut Meraş çıktı Necip Uysal girdi (Beşiktaş)
73' Josef de Souza - Sarı Kart (Beşiktaş)
73' Nathan Redmond -Sarı Kart (Beşiktaş)
77' Necip Uysal -Sarı Kart (Beşiktaş)
80' Dries Mertens çıktı Berkan Kutlu girdi(Galatasaray)
81' Emre Taşdemir çıktı Leo Dubois girdi (Galatasaray)
89' Sergio Oliveira - Sarı Kart (Galatasaray)
90+2' Sergio Oliveira çıktı Fredrik Midtsjo girdi (Galatasaray)
90+2 Lucas Torreira - Sarı Kart (Galatasaray)
90+2' Torreira çıktı Emin Bayram girdi (Galatasaray)
90+4' Tayfur Bingöl - Sarı Kart (Beşiktaş)
Sizce Galatasaray - Beşiktaş derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) November 5, 2022