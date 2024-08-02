Galatasaray ve Beşiktaş, ligde ve kupa müsabakalarında birçok kez rakip olmuş, bu mücadeleler genellikle büyük çekişmelere ve heyecana sahne olmuştur. Süper Kupa karşılaşması da bu büyük rekabetin bir parçası olarak futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Galatasaray- Beşiktaş kaçıncı maçına çıkacak? Galatasaray ve Beşiktaş Süper Kupa'da kaçıncı maçına çıkmış olacak?

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ KAÇINCI MAÇINA ÇIKACAK?

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 355 maçın 127'sini Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

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SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak kupa karşılaşması, yarın saat 20.45'te başlayacak.