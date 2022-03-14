Galatasaray - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 14 Mart GS-BJK ilk 11'de kimler var? Hangi futbolcular maçta oynayacak, sakat ve cezalı var mı?
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Heyecanla beklenen Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk 11'i açıklandı mı, muhtemel 11'de kimler var merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 14 Mart GS-BJK ilk 11'de kimler var? Hangi futbolcular maçta oynayacak, sakat ve cezalı var mı? GS-BJK muhtemel 11'de hangi oyuncular var? GS-BJK maçının hakemleri kimlerdir? GS-BJK maçında sakat var mı? GS-BJK cezalı oyuncu var mı? Kimler maçta olmayacak? Detaylar yazımızda...
Süper Lig'in 29. haftası efsane maç ile kapanacak. Bugün yılların derbisi Galatasaray-Beşiktaş maçı olacak. Maç başlamadan önce taraftarlar, Galatasaray - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 14 Mart GS-BJK ilk 11'de kimler var? Hangi futbolcular maçta oynayacak, sakat ve cezalı var mı? Muhtemel 11 nasıl? merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde...
Galatasaray-Beşiktaş maçı bugün 14 Mart Pazartesi saat 20:00 'da başlayacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.
İlk 11 açıklandı!
- Galatasaray ilk 11 : Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.
- Beşiktaş il 11 : Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.
ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)
SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)
CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)
ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)
AYHAN KABAKÇI(Temsilci)
ADNAN KARAYEL(Temsilci)
HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022