Galatasaray - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 14 Mart GS-BJK ilk 11'de kimler var? Hangi futbolcular maçta oynayacak, sakat ve cezalı var mı? - Haberler

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Galatasaray - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 14 Mart GS-BJK ilk 11'de kimler var? Hangi futbolcular maçta oynayacak, sakat ve cezalı var mı?

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Galatasaray - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 14 Mart GS-BJK ilk 11'de kimler var? Hangi futbolcular maçta oynayacak, sakat ve cezalı var mı?

Heyecanla beklenen Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk 11'i açıklandı mı, muhtemel 11'de kimler var merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 14 Mart GS-BJK ilk 11'de kimler var? Hangi futbolcular maçta oynayacak, sakat ve cezalı var mı? GS-BJK muhtemel 11'de hangi oyuncular var? GS-BJK maçının hakemleri kimlerdir? GS-BJK maçında sakat var mı? GS-BJK cezalı oyuncu var mı? Kimler maçta olmayacak? Detaylar yazımızda...

Süper Lig'in 29. haftası efsane maç ile kapanacak. Bugün yılların derbisi Galatasaray-Beşiktaş maçı olacak. Maç başlamadan önce taraftarlar, Galatasaray - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 14 Mart GS-BJK ilk 11'de kimler var? Hangi futbolcular maçta oynayacak, sakat ve cezalı var mı? Muhtemel 11 nasıl? merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde...

Galatasaray-Beşiktaş maçı bugün 14 Mart Pazartesi saat 20:00 'da başlayacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

İlk 11 açıklandı!

  • Galatasaray ilk 11 : Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.
  • Beşiktaş il 11 : Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

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