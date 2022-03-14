Süper Lig'in 29. haftası efsane maç ile kapanacak. Bugün yılların derbisi Galatasaray-Beşiktaş maçı olacak. Maç başlamadan önce taraftarlar, Galatasaray - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 14 Mart GS-BJK ilk 11'de kimler var? Hangi futbolcular maçta oynayacak, sakat ve cezalı var mı? Muhtemel 11 nasıl? merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş maçı bugün 14 Mart Pazartesi saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İlk 11 açıklandı!

Galatasaray ilk 11 : Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.

Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed. Beşiktaş il 11 : Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

AYHAN KABAKÇI(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

HÜSEYİN KORKUSUZ(Temsilci)

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