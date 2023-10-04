"3 Büyüklerin vergi borçlarında indirim yapıldı mı, ne kadar?" Merak ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin vergi indirimi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kapısını çaldıkları iddia edildi. Peki ama Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe vergi borcu silindi mi, vergi affı geldi mi? İşte detaylar…

Yaz transfer döneminde futbolculara milyonlar harcayan üç büyük kulüp iddiaya göre vergi indirimi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kapısını çaldı. Bakan Şimşek'in 3 büyük kulübün başkanına "Transfer döneminde uçakların biri indi biri kalktı. Şov yaptınız. Şimdi vergi indirimi mi istiyorsunuz?" yanıtını verdiği öne sürüldü. Peki ama Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe vergi borcu silindi mi, vergi affı geldi mi? 3 Büyüklerin vergi borçlarında indirim yapıldı mı, ne kadar? İşte detaylar…

GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VERGİ BORCU SİLİNDİ Mİ?

Yayın gelirlerinin düşmesinden şikayet eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transfer döneminde 100 milyon Euro'ya yakın harcama yapmıştı. Futbolculara verilen ücretler hariç bonservis bedeli olarak Fenerbahçe 56.8 milyon euro, Galatasaray 29.54 milyon euro, Beşiktaş ise 12.5 milyon Euro ödeme yaptığı hesaplandı.

Son haberlere göre, üç büyük Türk futbol kulübü, vergi indirimlerini elde etmek için Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e başvurdu ancak istediklerini alamadı. İddialara göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bakan Şimşek'e taleplerini ilettiler, ancak onları şaşırtan bir yanıt aldılar.

3 BÜYÜKLERİN VERGİ BORÇLARINDA İNDİRİM YAPILDI MI, NE KADAR?

Beşiktaş'ın toplam 6.2 milyar lira borcu olduğu bildirilmişti, ancak Başkan Ahmet Nur Çebi, Ankara'ya giderek 200 milyon liralık vergi borcunun 16 milyon liraya indirildiğini açıkladı. Galatasaray'a da benzer bir kolaylık sağlandığı ve 285 milyon liralık vergi borcunun silindiği belirtilmişti. Fenerbahçe'ye de vergi konusunda kolaylık sağlandığı ifade edildi, ancak bu konuda herhangi bir rakam açıklanmadı.