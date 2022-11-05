Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Beşiktaş derbisini yönetecek hakemler belli oldu. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar Galatasaray Beşiktaş derbisini yönetecek hakemin kim olduğunu araştırıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi kim? Detayları haberimizde…

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Spor Toto Süper Lig'de üçüncü sıraya yükselmek için mücadele Galatasaray ve Beşiktaş derbisini yönetecek hakemin kim olduğu, taraftarlar tarafından "Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi kim?" şeklinde araştırılıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisinin hakemi kim? İşte detaylar…

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Galatasaray Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar uyarcan olacak. Galatasaray Beşiktaş derbisinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Beşiktaş derbisi, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de NEF Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray Beşiktaş derbisi, beIN Sports HD1'den canlı olarak yayınlanacak.

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