Galatasaray – Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu! GS – BJK 11'leri kimler?

Süper Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Maçın başlamasına bir saat kala iki takımın da maça başlayacakları ilk 11'leri açıklandı. Peki, Galatasaray – Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu! GS – BJK 11'leri kimler?