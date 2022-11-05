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Galatasaray – Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu! GS – BJK 11'leri kimler?

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Galatasaray – Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu! GS – BJK 11'leri kimler?

Süper Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu. Maçın başlamasına bir saat kala iki takımın da maça başlayacakları ilk 11'leri açıklandı. Peki, Galatasaray – Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu! GS – BJK 11'leri kimler?

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Galatasaray – Beşiktaş derbisinde teknik adamların tercih ettiği ilk 11'ler nihayet açıklandı. Merakla beklenen Galatasaray – Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri kimler? Galatasaray ilk 11'leri kimler? Beşiktaş ilk 11'leri kimler? İşte detaylar…

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper, Icardi

Beşiktaş : Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Josef, Gedson, Nkoudou, Cenk, Weghorst

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Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisi, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de ilk düdük ile beraber başlayacak.

Galatasaray Beşiktaş derbisini ekranı başından izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilecekler.

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