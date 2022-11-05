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Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda?

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Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş, dev derbide karşı karşıya geliyor. Derbide kazanan takımın ligde üçüncü sıraya yerleşeceği dev Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda? Detayları haberimizde…

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Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı hangi gün?Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman? GS- BJK maçı hangi gün?

Ligde kazanının üçüncü sıraya yükseleceği Galatasaray Beşiktaş derbisinin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı, taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş derbisi saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda? İşte detaylar…

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisi, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de ilk düdük ile beraber başlayacak.

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Galatasaray Beşiktaş derbisini ekranı başından izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilecekler.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 129'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında Galatasaray'ın 47-38 üstünlüğü bulunmaktadır.

Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda?

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