Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sporseverler, Galatasaray- Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Galatasaray- Beşiktaş ilk 11! Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?
Galatasaray : Muslera, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Yunus, Gabriel Sara, Sallai, Torreira, Barış, Icardi, Osimhen
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak.
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
GALATASARAY- BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.