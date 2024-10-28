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Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Sporseverler, Galatasaray- Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Galatasaray- Beşiktaş ilk 11! Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray : Muslera, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Yunus, Gabriel Sara, Sallai, Torreira, Barış, Icardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak.

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı muhtemel 11'ler! Derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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