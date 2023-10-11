Galatasaray ve Bayern Münih maçı ne zaman yapılacak sorusu araştırılan konular arasında yer alırken biletlerin ne zaman satışa çıkacağı da merak edildi. Arama motorlarında Galatasaray Beşiktaş biletleri ne zaman satışa çıkacak sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Beşiktaş biletleri satışta mı? Detaylar haberimizde...

Galatasaray Beşiktaş biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Beşiktaş biletleri satışta mı? GS-MUNİH derbi maç biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray'ın Bayern Münih ile yapacağı futbol maçının tarihi ve bilet bilgileri merak konusu oldu. Türkiye'nin büyük futbol kulüplerinden biri olan Galatasaray, Almanya'nın güçlü takımlarından Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Beşiktaş biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Beşiktaş biletleri satışta mı? GS-MUNİH derbi maç biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - FC Bayern München 19.45

8 KASIM ÇARŞAMBA

FC Bayern München - Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

F.C. Copenhagen - Galatasaray

GALATASARAY BAYERN MÜNİH BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Beşiktaş biletleri henüz satışa çıkmadı. Açıklama yapıldığında bilgiler sayfamızda yayınlanacaktır.