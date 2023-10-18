Galatasaray Beşiktaş biletleri çıktı mı? GS BJK biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi için heyecan dorukta. Rams Park'ta oynanacak mücadelede deplasman yasağı olmayacak ve Beşiktaş taraftarları da bulunacak. Peki, Galatasaray Beşiktaş biletleri çıktı mı? GS BJK bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Beşiktaş biletleri çıktı mı? GS BJK ev sahibi,deplasman bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Beşiktaş biletleri çıktı mı? GS BJK ev sahibi, deplasman bilet fiyatları ne kadar? Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi biletler bekleniyor. Maçı Rams Park'ta izlemek isteyen futbol severler Galatasaray Beşiktaş biletleri çıktı mı sorusuna cevap arıyor. GS BJK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

DEPLASMAN YASAĞI OLMAYACAK

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı.

Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak dev karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar tribündeki yerlerini alacaklar. Yaklaşık 4 yıl sonra deplasman seyircisi yasağı kalkmış oldu.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Galatasaray - Beşiktaş maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Maçın biletleri ve bilet fiyatları birkaç gün içerisinde belli olacak.

DERBİNİN ORANLARI BELLİ OLDU

Galatasaray'ın RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk edeceği mücadele öncesinde derbinin oranları netlik kazandı.

Buna göre derbinin oranları şöyle:

Galatasaray: 1.46

Beraberlik: 3.60

Beşiktaş: 4.15

GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ SÜRÜYOR

Galatasaray, RAMS Park'ta bugüne kadar Beşiktaş ile 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların, 2011 yılında açılan yeni stadında bugüne kadar oynadığı Beşiktaş derbilerinde üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 26 Şubat 2012 tarihinde ilk kez bu statta oynanan derbiyi Cimbom, 3-2'lik skorla kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, siyah-beyazlılar da 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 21 gole Kartal, 10 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbiden Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

OKAN BURUK'UN DERBİ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 4 kez karşılaştı ve bu derbilerde 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 5. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbiden sadece 1 kez mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerken, Beşiktaş'a karşı ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.

İlgili Haberler