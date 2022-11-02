Galatasaray- Beşiktaş derbi maçı bilet satışları çıktı mı merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray- Beşiktaş mücadele edecek. Galatasaray- Beşiktaş bilet satışı ne zaman? GS- BJK maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş bilet satışı ne zaman? GS- BJK maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman?

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Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray- Beşiktaş mücadele ediyor. Galatasaray- Beşiktaş bilet satışı ne zaman ve GS- BJK maç biletleri satışa çıktı mı merak ediliyor. Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman ve Galatasaray- Beşiktaş bilet satışı ne zaman olduğu araştırılıyor. Galatasaray- Beşiktaş bilet satışı ne zaman? GS- BJK maç biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray- Beşiktaş maçı ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ BİLET SATIŞI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında, 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri, 2 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.

GS- BJK MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray- Beşiktaş maç biletleri2 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te passo.com.tr adresinden satışa sunuluyor. Bilet satışları, 2 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup; 3 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır.