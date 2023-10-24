Galatasaray U19 ile Bayern Münih U19, UEFA Gençlik Ligi'nde İstanbul'da karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele sona erdi. Peki, Galatasaray Bayern Münih U19 maçı ne oldu, kaç kaç bitti? İşte, Galatasaray Bayern Münih UEFA Gençlik Ligi maçı skoru! GS Bayern Münih maçı özeti!

Galatasaray Bayern Münih U19 maçı ne oldu, kaç kaç bitti? (ÖZET) Galatasaray Bayern Münih UEFA Gençlik Ligi maçı skoru!

Galatasaray Bayern Münih U19 maçı kaç kaç bitti? Galatasaray U19 ile Bayern Münih U19, UEFA Gençlik Ligi'nde İstanbul'da karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele sona erdi. Peki, Galatasaray Bayern Münih U19 maçı ne oldu, kaç kaç bitti? İşte, Galatasaray Bayern Münih UEFA Gençlik Ligi maçı skoru! GS Bayern Münih maçı özeti haberimizde...

GALATASARAY U19 - BAYERN MÜNİH U19 MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı, sahasında Bayern Münih U19'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar gruptaki ilk galibiyetini aldı.

HAMZA VE RECEP GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Hamza Akman ve 25. dakikada Recep Dilek kaydetti. Bayern Münih'in tek golü ise 28. dakikada Adam Aznou'dan geldi.

GALATASARAY SİFTAH YAPTI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3 yaptı. Bayern Münih ise 3 puanda kaldı. İki ekip bir sonraki grup maçında yine rakip olacak ve Almanya'da karşılaşacak.