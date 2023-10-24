Galatasaray Bayern Munih topla oynama oranları ve şut istatistikleri
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, Almanyan devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta yapılan maç, saat 19.45 başladı. Maç ile ilgili Galatasaray Bayern Munih topla oynama oranları ve şut istatistikleri merak edildi.
Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bayern Münih'i konuk ediyor. Mücadelede 1-1'lik eşitlik var. Galatasaray Bayern Munih topla oynama oranları ve şut istatistikleri!
Bayern Münih ise Manchester United'ı 4-3, Kopenhag'ı 2-1 mağlup ederek 6 puanla lider durumda.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Icardi'nin yanı sıra Hakim Ziyech'in durumu da maç saatinde netleşecek. Bayern'de Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.
Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Galatasaray :%58
Bayern Münih %42