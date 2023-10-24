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Galatasaray Bayern Munih topla oynama oranları ve şut istatistikleri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, Almanyan devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta yapılan maç, saat 19.45 başladı. Maç ile ilgili Galatasaray Bayern Munih topla oynama oranları ve şut istatistikleri merak edildi.