Galatasaray'ın son bombası dünya devinden! 19 yaşındaki yerli yıldızı da bitirdiler

Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen 19 yaşındaki yerli futbolcu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için kulübüyle anlaşma sağladı. Bu gece İstanbul'a geleceği belirtilen Aydın, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Kadrosuna bu sezon dünya yıldızlarını katan Galatasaray, son bombasını patlatmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'te forma giyen Eyüp Aydın ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

BU GECE GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde, oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceği ifade edildi.

EYÜP AYDIN KİMDİR?

Bayern Münih II'de oynayan 19 yaşındaki yıldız, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.