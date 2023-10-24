Galatasaray- Bayern Münih maçı ücretsiz mi? GS- Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta?
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Galatasaray- Bayern Münih maçı ücretsiz mi ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray- Bayern Münih maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray- Bayern Münih hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılırken bu akşam büyük mücadelede Galatasaray- Bayern Münih maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. Peki, Galatasaray- Bayern Münih maçı ücretsiz mi? GS- Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray- Bayern Münih maçı ücretsiz mi ve hangi kanalda olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray- Bayern Münih maçı şifresiz mi ve Galatasaray- Bayern Münih maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Galatasaray- Bayern Münih maçı ücretsiz mi? GS- Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…
Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Galatasaray-Bayern Münih Maçı, 24 Ekim Salı günü oynanacak.
Galatasaray-Bayern Münih Maçı, saat 19:45 başlayacak.
Galatasaray ve Bayern Münih, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.