Galatasaray maçında Bayern Münih'i 80. dakikada öne geçiren Harry Kane'in golü ofsayt tartışmalarına neden olmuştu. Futbolseverlerin gündeminde ise Galatasaray - Bayern Münih maçı tekrarlanacak mı? GS - Bayern maçı tekrar mı edilecek? soruları yer aldı.

Galatasaray - Bayern Münih maçı tekrarlanacak mı? GS - Bayern maçı tekrar mı edilecek?

Şampiyonlar Ligi'nin 4 .haftasında Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 80. dakikadan sonra yediği gollerle mağlup oldu. Harry Kane'in takımını öne geçiren golünde pozisyon VAR'da 2 kez incelenirken hakem, golü geçerli saymıştı. Tartışma yaratan olayın ardından Galatasaray - Bayern Münih maçı tekrarlanacak mı? GS - Bayern maçı tekrar mı edilecek? soruları da araştırıldı.

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇI TEKRARLANACAK MI?

Galatasaray maçında Bayern Münih'i 80. dakikada öne geçiren Harry Kane'in golü ofsayt tartışmalarına neden olmuştu. VAR'da defalarca incelenen pozisyon için gol kararı çıkarken, ekranlara ofsaytın olmadığına dair görüntü getirilmedi. Galatasaray ve kamuoyu görüntünün neden ekrana verilmediğine dair cevap beklerken, UEFA hala sessizliğini koruyor.

OFSAYT GÖRÜNTÜSÜ EKRANA VERİLMEDİ

Maçı adeta Bayern Münih'e altın tepside sunan Portekizli hakem Arthur Nobre'nin kararlarıyla damga vurduğu maçta "Bu kadar da olmaz" denilen bir skandala imza atıldı. Kane'in 80. dakikada Bayern Münih'i öne geçiren golünde ofsayt tartışmaları yaşandı. Pozisyonun VAR'da defalarca incelenmesi sonrası gol geçerli sayılırken, ofsayt olmadığına dair görüntü ekrana verilmedi.

UEFA SUS PUS

Galatasaray ve kamuoyu pozisyonla ilgili bir açıklama beklerken UEFA henüz konuyla ilgili harekete geçmedi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, verdiği kararlarla maçın kaderini değiştiren Portekizli hakem Arthur Nobre'yi UEFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor.