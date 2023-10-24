Galatasaray - Bayern Münih maçı nereden izlenir? Galatasaray maçı ücretsiz nereden, nasıl izlenir?
Gündem Haberleri
Galatasaray'ın Bayern Münih ile karşılaşacağı futbol maçının izleme bilgileri merak ediliyor. Maçın hangi kanalda, saat kaçta ve hangi platformlarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçı nereden izlenir? Galatasaray maçı ücretsiz nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Bayern Münih maçı nereden, nasıl izlenir merak konusu oldu. Arama motorlarında Galatasaray ile Bayern Münih ücretsiz hangi kanalda izlenir sorgulatılıyor. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçı nereden izlenir? Galatasaray maçı ücretsiz nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...
Galatasaray ve Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te gerçekleşecek.
Galatasaray ve Bayern Münih maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper Yılmaz
Bayern Münih: Ulreich, Laimer, De Ligt, Kim, Davies, Kimmich, Müller, Sane, Musiala, Coman, Kane
Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.