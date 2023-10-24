Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Bayern Münih maçı nerede oynanacak?
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Galatasaray, Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçın tarihi, saati ve yeri merak konusu oldu. Galatasaray ve Bayern Münih arasındaki maçın detaylarına dair bilgiler bekleniyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray ve Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Sporseverler tarafından heyecanla beklenen maçın detayları araştırılıyor. Galatasaray ile Bayern Münih maçı nerede oynanacak merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? Detaylar haberimizde...
Galatasaray ve Bayern Münih maçı 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te gerçekleşecek.
Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanallarından canlı maç izlenebilecek.
Galatasaray ve Bayern Münih maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.