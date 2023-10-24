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Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Bayern Münih maçı nerede oynanacak?

Galatasaray, Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçın tarihi, saati ve yeri merak konusu oldu. Galatasaray ve Bayern Münih arasındaki maçın detaylarına dair bilgiler bekleniyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? İşte detaylar...